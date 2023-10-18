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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Леликово, Беларусь
Земельные участки
Леликово, Беларусь
Площадь 23 м²
Жилой дом в Кобринском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 46,2 кв.м, общ.- 23,4 кв.м, жил.- 23,4 кв.м, 2…
€1,986
Realting.com
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