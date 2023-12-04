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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продаётся участок в СТ"Боровка" Дитвянский с/с , площадь участка 10,14 соток
€10,118
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