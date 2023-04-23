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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 40,463
Земельный участок с домом около озера! Адрес: СТ Пограничник ❤️Земельный участок с двухуровн…
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 18,925
Продается участок в современном СТ "Пограничник" 35 км от МКАД Брестское направлен…
Земельные участки в Дягильно, Беларусь
Земельные участки
Дягильно, Беларусь
181 м²
€ 22,440
Выгодное предложение!  Продаётся живописный участок  в д. Дягильно  24 сотки.…
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,012
     Отличный вариант для вашей дачи! Большой земельный участок 11 соток. Тер…
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,055
Продается участок для строительства дачи в садовом товариществе рядом с Дзержинском (1км) Уч…
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