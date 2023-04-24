Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Демидовичский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

17 объектов найдено
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 7,187
Участок для будущего дома в СТ “Вербники”. Адрес: СТ "Вербники". ❤️При…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 13,646
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 14,374
Продаётся участок в живописном месте! Адрес: СТ Ясевичи ❤️ Продажа участка с домом на стадии…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,917
Продается земельный участок для садоводства рядом с Минском Участок – 10 соток находит…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 27,111
Земельный участок с домом возле леса и реки! Адрес: СТ Алеся  ❤️Земельный участок с дву…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 15,921
Продается Участок в СТ "НИВА-Ф" в 17 км от МКАД, Дзержинский район, Брестское напр…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 11,736
Отличное место для возведения дома своей мечты! - участок 9,85 сотки в СТ Буда, Дзержин…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,826
- участок 10 соток в СТ Буда, Дзержинский район, Брестское направление - Участок в част…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,007
Продаётся участок в современном СТ «АЛЕСЯ» 23 км от МКАД Брестское направле…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 19,924
   УЧАСТОК в 15 км от МКАД      Тихое место в лесном массиве, …
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,007
ДАЧА в 15 км от МКАД      Тихое место в лесном массиве, удобные подъездн…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 14,374
Продается участок в СТ Птичь,  17 км от МКАД по Раковскому направлению. Современный кот…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 14,465
Предлагаем красивый большой участок 8,64 сотки с новым экологически чистым домом и бане…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 8,643
В товариществе газовый кооператив, видеонаблюдение, своевременный вывоз мусора. Дороги в над…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 2,729
Дачный участок 10 соток , рядом лесополоса. Участок крайний (номер 98 на схеме, участка 99&n…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 20,015
   Продается участок в СТ "ПТИЧЬ". 17 км от МКАД в 12 минутах …
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 2,274
Продается большой участок для строительства дачи и ведения коллективного садоводства в необы…
Realting.com
Перейти