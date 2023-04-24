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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Дукорский сельский Совет
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Дукорский сельский Совет, Беларусь
€ 3,639
Участок 10 соток с домом. СТ `Зорка`. По ходу электрички станция `Новое село`- 5 км, до коль…
Земельные участки
Дукорский сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 12,646
Продается дача в живописном месте возле поселка Свислочь, СТ Свислочский урожай. Участок 22 …
Земельные участки
Дукора, Беларусь
€ 13,555
Продаётся 53 сотки земли и это 5 смежных участков!!! В частной собственности! Пр…
Земельные участки
Дричин, Беларусь
180 м²
€ 31,842
Продается отличный огороженный участок 42,54 сотки в аг. Дричин с незаверш…
Земельные участки
Дукорский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 2,729
Участок 10 соток находится на территории садоводческого товарищества "Свислочский урожа…
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