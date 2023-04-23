Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Лидский район
  5. Дубровенский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
€ 1,352
Продается дачный участок 6 соток в С/Т «Верасы» (в районе д. Цвермы). 7 км от Лиды. Отличное…
Realting.com
Перейти