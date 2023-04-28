Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Добринёвский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
€ 11,331
Два ровных прямоугольных участка по 10 соток каждый в ст "Кирмаш", Брестское напра…
Земельные участки в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
€ 5,892
Продается участок правильной формы в красивом хорошем месте. Участок в частной собственности…
Realting.com
Перейти