Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Молодечненский район
  5. Чистинский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Чисть, Беларусь
Земельные участки
Чисть, Беларусь
49 м²
€ 23,366
Продается земельный участок 17 соток в частной собственности с домом, г.п Чисть по ул. Солне…
Realting.com
Перейти