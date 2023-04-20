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Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продаётся участок в 14-ти км. от МКАД. Адрес: садоводческий кооператив "Дубенцы". …
Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 53,872
Продается большой участок в д. Головки Хатеженский с/с , 10 км.от МКАД, по трассе…
Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 136,872
Продается комфортный дом в пригороде города Минска (СТ «Новая веска-1993»). …
Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
€ 11,779
- 10 соток в СТ "Родник-5", Минский район, Раковское направление, всего 20 км от М…
Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,040
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54…
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