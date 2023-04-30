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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 13,480
Большой участок с незавершенным законсервированным строением. На участке фундамент 9*9* (пла…
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