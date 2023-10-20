Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Беларусь
  4. Чернинский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

15 объектов найдено
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€15,114
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 86,8 кв.м, общ.- 84,5 к…
€16,909
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колонка, электричество - цен…
€3,731
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное. Хоз.постро…
€4,534
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 37,5 кв.м, общ.- 32,0 кв.м, жил.-…
€9,446
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
ЛОТ 6967. В районе деревни Большие Косичи продаётся садовый участок площадью 0,0484 Га с зак…
€9,918
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€8,313
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 32,5 кв.м, общ.- 32,5 кв.м, жил.- 25,1 кв.м…
€34,384
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€18,892
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,41 кв.м, общ.- 43,10 кв.м, жил.- 22,26 к…
€13,225
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
ЛОТ 3250 Продаются два смежных участка правильной формы расположенных в садоводческом товари…
€5,668
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улице).…
€2,173
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улице).…
€2,173
Земельные участки с баней в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с баней
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Фундамент: ленточный монолитный; материал - бетон; поду…
€16,814
Земельные участки с подвалом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с подвалом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€28,338
Realting.com
Перейти