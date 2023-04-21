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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Черняны, Беларусь
Земельные участки
Черняны, Беларусь
47 м²
€ 3,835
Продажа земельного участка с жилым домом в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. …
Земельные участки в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернянский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 5,296
Продается участок 25 соток с домом в аг.Черняны, Малоритского района, Брестская область. Дом…
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