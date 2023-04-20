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Купить земельный участок в Беларуси

6 объектов найдено
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 37,893
Продается участок с коробкой дома в д. Козловичи. Брестский р-н. На участке находится коробк…
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 8,948
Продается участок с деревянным домиком в д. Козловичи. Брестский р-н, Чернавчицкий с/с. &nbs…
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 10,044
Продажа участка со строением под снос в Брестском р-не. Общ.СНБ - 57,8 кв.м. Стены: материал…
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Лот 6951. Участок в деревне Чернавчицкого с/с в паре километрах от Чернавчиц и в 12 км от Бр…
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 7,761
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Цена сни…
Земельные участки в Чернавчицы, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицы, Беларусь
€ 8,126
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
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