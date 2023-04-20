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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Браслав, Беларусь
Земельные участки
Браслав, Беларусь
€ 18,262
Продается участок под строительство дома в г. Браслав на берегу озера «Дривяты».…
Земельные участки в Опсовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Опсовский сельский Совет, Беларусь
€ 1,826
Некогда позвонить, пишите: (Viber, WhatsApp, Telegram). Звоните, организуем просмотр в удо…
Земельные участки в Межанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Межанский сельский Совет, Беларусь
€ 31,958
Продается участок в живописном месте Браславского района с незавершенным капитальным строени…
Земельные участки в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Слободковский сельский Совет, Беларусь
€ 45,654
Продаётся участок 25 соток в Национальном парке «Браславские озера» в д.Вязки. В…
Земельные участки в Опсовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Опсовский сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Из бани-да в озеро!! Тыльная сторона участка выходит к озеру.  Участок ровный. Дом с пе…
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