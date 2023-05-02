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Купить земельный участок в Беларуси

10 объектов найдено
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 8,661
Продается участок 6.07 соток в самой живописной части садового товарищества «Гаяны&raq…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 4,103
Продается земельный участок (8.05 сотки) в СТ «Гаяны». Живописное место в окруже…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 5,926
Продается земельный участок (7.8 сотки) в С/Т «Гаяны».  На участке недостро…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 5,014
Продается земельный участок (8.51 сотки) в СТ «Гаяны».  Живописное место в …
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 50,142
Продаётся премиальный земельный участок вблизи водохранилища «Вяча» в закрытом С…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 18,234
СТ «БЕЛАРУЧИ» расположено в Мядельском направлении в 17 км от Минска. Хорошие по…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 22,792
Продается отличный участок прямоугольной формы в СТ « Телепашня»  Участок в…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 7,567
Продается хороший ровный прямоугольный участок в частной собственности. Участок без построек…
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 14,131
Роскошный дачный участок по невероятно низкой цене! Участок расположен в хвойном массиве, в …
Земельные участки в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 72,843
Просторный участок «20 соток» в живописном месте (водоохранная зона Вяча) для ст…
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