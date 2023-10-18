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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в Кобринском р-не. Коммуникации: …
€4,737
Земельные участки с баней в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с баней
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Кобринском р-не…
€35,056
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