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Купить земельный участок в Беларуси

8 объектов найдено
Земельные участки в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
€ 40,632
Земельный участок с коттеджем в 12 км от Минска Адрес: СТ Пралеска 10 ❤️ Коттедж в эксклюзив…
Земельные участки в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
€ 24,653
Участок в 7 км от Минска! Логойское напрвление! Участок ровный, правильной формы, крайний к …
Земельные участки в Лесковка, Беларусь
Земельные участки
Лесковка, Беларусь
€ 72,956
Земельные участки в Королёв Стан, Беларусь
Земельные участки
Королёв Стан, Беларусь
€ 47,481
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в современном коттеджном посёлке д.Королёв …
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
27 м²
€ 108,658
Продается участок в д.Валерьяново! Минский район, д.Валерьяново, ул.Южная, Логойское на…
Земельные участки в Дроздово, Беларусь
Земельные участки
Дроздово, Беларусь
250 м²
€ 155,225
Продаётся отличный участок  в прекрасном месте д. Дроздово,  4 км. от МКАД Участок…
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
€ 168,921
Все коммуникации. Ровный. Развитая инфраструктура рядом школы, детские сады, транспорт, рест…
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
87 м²
€ 54,329
Продаётся участок 15 соток в дер.Боровляны  по ул.Октябрьская (частная собственность) .…
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