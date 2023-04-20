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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Озерский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продается, в д. Сороковщина, (новая перспективная застройка), в 28 км от МКАД, Слуцкое напра…
Земельные участки в Озерский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерский сельский Совет, Беларусь
€ 19,175
Продается перспективный участок в коттеджной застройке, рядом со столицей. Деревня Соро…
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