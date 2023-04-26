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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Озерицко-Слободской сельский Совет
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21 объект найдено
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Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 9,565
Продается участок в д. Липники ! Коттеджный поселок расположен в 20 км от МКАД в Московском …
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 8,836
Продается находящийся в частной собственности участок 9,67 сот. в СТ "Усяжа"…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 50,100
Каждый мечтает о такой роскоши, как жизнь за городом: уединение с природой и чистый воздух. …
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 6,832
Ровный, компактный участок 6 соток может скоро стать вашим! Находится в центре СТ Кург…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 153,944
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 26,416
Продается участок 16 соток в деревне Прилепы на побережье Дубровского водохранилища. …
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 36,436
Продается участок в д.Прилепы, в 20 км от МКАД и в 300 м от Дубровского водохранилища. …
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 9,109
Продается отличный земельный участок 10 соток в деревне Рудня Смолевичского района за Курган…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 17,216
Продаются 2 участка по 8,39 соток каждый, в Частной собственности находящиеся в живописном м…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 12,753
Участок 7,8 соток. Посажены кустарник и плодовые деревья. Газ подведен к участку. Строение д…
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 16,396
Продается большой участок под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Частная собственность. Постр…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 77,427
Продаётся уникальный земельный участок 10,2 соток примыкающий к лесу в закрытом коттеджном п…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 7,743
Участок в садовом товариществе «АгроБелОИ-1» (д.Рудомейка), Смолевичский район, …
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный земельный участок 10 соток примыкающий к лесу в закрытом коттеджном пос…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 77,427
Продаётся уникальный земельный участок 10 соток примыкающий к лесу в закрытом коттеджном пос…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 95,646
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в первой береговой Дубровского водохранилищ…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 95,646
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в первой береговой Дубровского водохранилищ…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 7,925
Продаётся участок 10 соток в с/т "Дарьюшка", Смолевичское направление, 20 км от МК…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный премиальный земельный участок 23 соток на берегу Дубровского водохранил…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 11,386
СТ "Родничок-96" уроч. д. Домашаны Смолевичского района Минской области, участок 1…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 9,109
Продается участок 12.78 соток на холме! 20км от МКАД! Не далеко от Кургана Славы! С соснами …
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