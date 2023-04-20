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Беларусь
Минская область
Логойский район
Острошицкий сельский Совет
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13 объектов найдено
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Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 36,432
Продается участок в садовом товариществе Лесное, д. Литвинково Адрес: СТ Лесное ⭕️ О В…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 22,371
Продаётся участок недалеко в живописном месте! Адрес: д. Панышевщина, ул. Березовая ⭕️ О Ваш…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Участок в СТ Надежда Логойского района Адрес: СТ Надежда ❤️ Большой участок в садовом…
Земельные участки
Острошицы, Беларусь
€ 41,089
Большой 25 соток участок в конце улицы возле леса. Участок в частной собственности, в…
Земельные участки
Чуденичи, Беларусь
37 м²
€ 40,632
Продается земельный участок около 15 соток, ровный с домом в Логойском районе Острошиц…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продается отличный участок 10 сот в СТ "Надежда" Логойского района, 36 км от МКАД&…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается отличный участок 10 соток, в тихом живописном месте: СТ "Надежда" Логойс…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продаю дачу, Логойский район, 20 км от кольцевой, 5 соток. На дачном участке имеется сезонны…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
Продается участок в тихом живописном месте СТ Надежда, Логойский район, 36 км от …
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 3,926
Предлагаем к приобретению ровный участок 11,42 соток в СТ Надежда. 34 км от МКАД по Лог…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 3,561
Предлагаем к приобретению ровный участок 10 соток в СТ Надежда. 34 км от МКАД по Л…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 4,200
Участок в живописном месте, рядом с СТ водоем и лес
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,113
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