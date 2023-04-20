Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Острошицкий сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

13 объектов найдено
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 36,432
Продается участок в садовом товариществе Лесное, д. Литвинково Адрес: СТ Лесное  ⭕️ О В…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 22,371
Продаётся участок недалеко в живописном месте! Адрес: д. Панышевщина, ул. Березовая ⭕️ О Ваш…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Участок в СТ Надежда Логойского района Адрес: СТ Надежда   ❤️ Большой участок в садовом…
Земельные участки в Острошицы, Беларусь
Земельные участки
Острошицы, Беларусь
€ 41,089
Большой 25 соток участок  в конце улицы возле леса. Участок в частной собственности, в…
Земельные участки в Чуденичи, Беларусь
Земельные участки
Чуденичи, Беларусь
37 м²
€ 40,632
Продается земельный участок около 15  соток, ровный с домом в Логойском районе Острошиц…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продается отличный участок 10 сот в СТ "Надежда" Логойского района, 36 км от МКАД&…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается отличный участок 10 соток, в тихом живописном месте: СТ "Надежда" Логойс…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продаю дачу, Логойский район, 20 км от кольцевой, 5 соток. На дачном участке имеется сезонны…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
Продается участок в тихом  живописном месте СТ Надежда, Логойский район, 36 км от …
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 3,926
Предлагаем к приобретению ровный участок 11,42 соток в СТ Надежда. 34 км от МКАД по Лог…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 3,561
Предлагаем к приобретению ровный участок 10 соток в СТ Надежда. 34 км от МКАД по Л…
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 4,200
Участок в живописном месте, рядом с СТ водоем и лес
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,113
Realting.com
Перейти