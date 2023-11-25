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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Дом под снос в Кобринском р-не. 1949 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,5 кв.м, общ.- 35,5 кв.м, жил.…
€2,832
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