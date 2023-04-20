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Беларусь
Минская область
Минский район
Острошицко-Городокский сельский Совет
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14 объектов найдено
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Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
€ 24,653
Продаётся участок в 17-км км. от Минска. Адрес: д. Буденного, ул. Урожайная. ❤️Если Вы…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 26,388
Продается участок с двухэтажным блочным домом в 16-ти километрах от Минска. Адрес: СТ "…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
€ 9,040
Просторный участок для строительства дома! Адрес: СТ Веснянка-1 ⭕️ О Вашем будущем участке:&…
Земельные участки
Острошицкий Городок, Беларусь
€ 7,305
Продается участок под строительство жилого дома в населенном пункте с развитой инфраструктур…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 54,694
Вашему вниманию представляется участок с отличным двухуровневым домом под чистовую отделку в…
Земельные участки
Околица, Беларусь
€ 34,697
Продаётся отличный земельный участок 16 соток в современном престижном коттеджном посёлке д.…
Земельные участки
Марьяливо, Беларусь
€ 65,742
Продаётся премиальный просторный земельный участок 21 соток в современном престижном коттедж…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 91,218
Участок 25 соток на нем зарегистрировано построение, рядом Дубровское водохранилище. Вс…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 27,301
Участок, в живописном месте, рядом со спортивным комплексом «Раубичи». Участок п…
Земельные участки
Околица, Беларусь
42 м²
€ 108,658
Продается шикарный земельный участок 15 соток в тихом живописном месте в 16 км от МКАД. К уч…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
€ 45,654
Уникальное место с прямым примыканием к Прилепскому заповеднику в Узборье ( с.т Узборье) Чер…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
€ 18,170
Участок в окружении леса! В 15 км от Минска! Прекрасный, ровный участок в окружении ле…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 181,705
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
207 м²
€ 155,225
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