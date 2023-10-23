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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Ошмяны, Беларусь
Земельные участки
Ошмяны, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается участок с домом в д. Повяжи. Гродненская обл., Ошмянский р-н, 120 км от МКАД.   - …
€4,250
Realting.com
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