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Земельные участки в Вена, Австрия

3 объекта найдено
Земельные участки 4 комнаты в Вена, Австрия
Земельные участки 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 543 м²
€ 590,000
Красивый прямоугольный участок земли с общим размером ок. 543 м ² продается. Существует…
Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
3 м²
€ 4,500,000
 Такие свойства являются реальной редкостью в этой ситуации.От мечты от дома к дому мечты: э…
Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
2 320 м²
€ 8,500,000
Участок земли с разрешением на строительство расположен в 4 районе Вены, Австрия. Площадь уч…
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