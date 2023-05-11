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Земельные участки в Нижняя Австрия, Австрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 3 м²
€ 849,000
Земельные участки в Foehrenhain, Австрия
Земельные участки
Foehrenhain, Австрия
Площадь 1 м²
€ 229,000
Земельные участки в Greifenstein, Австрия
Земельные участки
Greifenstein, Австрия
Площадь 892 м²
€ 348,000
Земельные участки в Габлиц, Австрия
Земельные участки
Габлиц, Австрия
Площадь 2 976 м²
€ 1,450,000
Земельные участки в Гензерндорф, Австрия
Земельные участки
Гензерндорф, Австрия
Площадь 686 м²
€ 342,314
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 3 м²
€ 1,549,000
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 625 м²
€ 399,000
Земельные участки 6 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки 6 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 6
Площадь 942 м²
€ 799,000
Земельные участки в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Земельные участки
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Площадь 1 385 м²
€ 620,000
Земельные участки в Путцманнсдорф, Австрия
Земельные участки
Путцманнсдорф, Австрия
Площадь 34 878 м²
€ 17,439,000
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