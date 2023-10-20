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Земельные участки в Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Земельные участки
Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Площадь 3 м²
Один из редких строительных участков с 892m ² находится в нескольких минутах ходьбы от желез…
€358,000
Realting.com
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