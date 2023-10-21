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Земельные участки в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Площадь 210 м²
КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ СО СТАРЫМ ЗАПАСОМ В ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Непосредственно на границе между Веной …
€760,000
Realting.com
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