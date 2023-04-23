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Земельные участки в Санкт-Пёльтен, Австрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Габлиц, Австрия
Земельные участки
Габлиц, Австрия
2 976 м²
€ 1,450,000
На продажу выст…
Земельные участки в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Земельные участки
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
1 385 м²
€ 620,000
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
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