Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Нижняя Австрия
  4. Bezirk Neunkirchen

Земельные участки в Bezirk Neunkirchen, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Путцманнсдорф, Австрия
Земельные участки
Путцманнсдорф, Австрия
34 878 м²
€ 17,439,000
Продается земельный участок площадью около 34 878 м2 в 22-м районе города Вены. Есть возможн…
Realting.com
Перейти