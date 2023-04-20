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Земельные участки в Корнойбург, Австрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
3 м²
€ 1,575,000
This south-west facing building plot ( own property! ) is for sale in a central location, it…
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
625 м²
€ 399,000
Земельные участки 6 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки 6 комнат
Langenzersdorf, Австрия
6 Количество комнат 942 м²
€ 799,000
This south-west facing building plot ( own property! ) is for sale near the city limits of V…
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