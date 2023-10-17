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Земельные участки в Влёра (область), Албания

5 объектов найдено
Земельные участки в Химара, Албания
Земельные участки
Химара, Албания
Продается земельный участок 10 000 м2, со свидетельствами о собственности. С видом на море. …
€1,60 млн
Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Продается земельный участок в Орикуме площадью 15699 метров, расстояние от моря 150 метров, …
€1,65 млн
Земельные участки в Qeparo i Siperm, Албания
Земельные участки
Qeparo i Siperm, Албания
Продается 10 000 метров земли на берегу моря в Чепаро Влера, с документами, цена 1 900 000 е…
€1,90 млн
Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Земельный участок для продажи с удивительным видом на море и город в Канине, всего в 10 мину…
€47,000
Земельные участки в Ceprat, Албания
Земельные участки
Ceprat, Албания
Площадь 900 000 м²
Продается 7 земельных участков общей площадью 900 000 м2. Идеально подходит для агротуризма …
€99,000
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