Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Албания
  4. Влёра

Земельные участки в Влёра, Албания

1 объект найдено
Земельные участки в Ceprat, Албания
Земельные участки
Ceprat, Албания
Площадь 900 000 м²
Продается 7 земельных участков общей площадью 900 000 м2. Идеально подходит для агротуризма …
€99,000
Realting.com
Перейти