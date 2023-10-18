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Земельные участки в Дуррес, Албания

2 объекта найдено
Земельные участки в Qerret, Албания
Земельные участки
Qerret, Албания
Land for sale in Qerret  3500m2 Flavio  
€1,30 млн
Земельные участки в Qerret, Албания
Земельные участки
Qerret, Албания
Продается 6500 м.кв земли с разрешением на строительство 5 зданий.
€310,000
Realting.com
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