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Жильё в Kwale, Кения

1 объект найдено
Вилла 19 комнат в Gombato, Кения
Вилла 19 комнат
Gombato, Кения
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
€500,000
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Параметры недвижимости в Kwale, Кения

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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