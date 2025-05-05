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Жильё в Валле-дю-Бандаме, Кот-д’Ивуар

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Gbeke, Кот-д’Ивуар
Квартира 3 комнаты
Gbeke, Кот-д’Ивуар
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/13
Эксклюзивный анклав Marcory Zone 4 в Абиджане, пожалуй, самый желанный   коллекция гостеприи…
$37,79 млн
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Параметры недвижимости в Валле-дю-Бандаме, Кот-д’Ивуар

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