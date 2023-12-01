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Виллы в Вольтерра, Италия

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с садом, с интернетом, у моря в Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален с садом, с интернетом, у моря
Вольтерра, Италия
Количество спален 7
Площадь 700 м²
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …
€2,50 млн
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