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Виллы с гаражом в Vittorio Veneto, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с террасой в Vittorio Veneto, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с террасой
Vittorio Veneto, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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