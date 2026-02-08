Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Ghiffa, Италия
Таунхаус 3 комнаты
Ghiffa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
В Гиффа, в нескольких минутах от Швейцарской границы с видом на озеро Маджоре, в солнечном м…
$314,213
Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

