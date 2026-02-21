Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венеция
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Недвижимость возле озера

Виллы возле озера в Венеции, Италия

1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Gaggio, Италия
UP UP
Вилла 11 комнат
Gaggio, Италия
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 575 м²
Количество этажей 3
Продается: фермерский дом в Венеции — редкая возможность в скрытой сельской жемчужине Венеци…
$3,07 млн
Параметры недвижимости в Венеции, Италия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
