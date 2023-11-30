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Виллы в Венеция, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Stra, Италия
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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