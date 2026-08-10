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Виллы в Венеции, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Аталанта
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Вилла в Венеция, Италия
Вилла
Венеция, Италия
Площадь 1 300 м²
Уникальная резиденция с крытым бассейном, большим парком и частным прудом — роскошное помест…
$3,55 млн
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Параметры недвижимости в Венеции, Италия

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