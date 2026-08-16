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Виллы в Valstrona, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 560 м²
PL-PR_P03. Роскошная Вилла с садом 3100 кв.м.Предлагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, пло…
$3,87 млн
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Вилла 6 комнат в Mergozzo, Италия
Вилла 6 комнат
Mergozzo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 570 м²
PL- PR_V05. Роскошная Вилла с садомОзеро Маджоре. Роскошная вилла с садом в тихом и зеленом …
$2,05 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

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