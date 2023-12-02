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Квартиры в Valstrona, Италия

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Bieno, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
€310,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Carciano, Италия
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
€300,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Oltrefiume, Италия
Квартира 3 спальни
Oltrefiume, Италия
Комнаты 4
Площадь 235 м²
FP-T463. Престижный пентхаус с террасой и бассейном на продажу в БавеноПрестижный пентхаус н…
€890,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни в Carciano, Италия
Квартира 4 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 5
Площадь 189 м²
VB-20072. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезаПрестижные апартамен…
€800,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Someraro, Италия
Квартира 2 спальни
Someraro, Италия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
FP-T369. Квартира с видом на озеро и на острова БорромеоНа границе двух городков, между Стре…
€220,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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