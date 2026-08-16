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Квартиры в Valstrona, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Bagnella, Италия
Квартира 5 комнат
Bagnella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 160 м²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$328,216
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Bagnella, Италия
Квартира 4 комнаты
Bagnella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
ISM-060417-19. Квартира с видом на озеро в городе ОменьяВ жилом районе над озером Орта в го…
$275,467
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Bagnella, Италия
Квартира 5 комнат
Bagnella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$293,050
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

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