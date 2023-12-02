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Жильё в Valstrona, Италия

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Bieno, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
€310,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Carciano, Италия
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
€300,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с спокойным и приватн…
€540,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Carciano, Италия
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 5
Площадь 351 м²
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино (Magognino), в…
€1,70 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
FP-T543. Двухэтажный дом в посёлке ДжиньезеНа холме Стрезы в посёлке Джиньезе, односемейный …
€350,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Oltrefiume, Италия
Квартира 3 спальни
Oltrefiume, Италия
Комнаты 4
Площадь 235 м²
FP-T463. Престижный пентхаус с террасой и бассейном на продажу в БавеноПрестижный пентхаус н…
€890,000
в месяц
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Вилла в Bieno, Италия
Вилла
Bieno, Италия
Площадь 560 м²
PL-PR_P03. Роскошная Вилла с садом 3100 кв.м.Предлагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, пло…
€3,30 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Bieno, Италия
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
Комнаты 6
ISM-060417-12. Многоквартирная вилла в раионе Фондоточе. ВербанияВербания (район Фондоточе):…
€1,32 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Carciano, Италия
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 5
Площадь 412 м²
FP-T615. Вилла в городе Стреза. МаджореВилла напротив озера с садом на озере 1200 мт2 с доко…
€2,00 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни в Carciano, Италия
Квартира 4 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 5
Площадь 189 м²
VB-20072. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезаПрестижные апартамен…
€800,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Bieno, Италия
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
Комнаты 6
Площадь 570 м²
PL- PR_V05. Роскошная Вилла с садомОзеро Маджоре. Роскошная вилла с садом в тихом и зеленом …
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни в Someraro, Италия
Квартира 2 спальни
Someraro, Италия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
FP-T369. Квартира с видом на озеро и на острова БорромеоНа границе двух городков, между Стре…
€220,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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