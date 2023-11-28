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Квартиры в Valeggio sul Mincio, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Valeggio sul Mincio, Италия
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
Комнаты 3
Площадь 175 м²
GH-SV00006. Дуплекс в 5 мин езды от городка ПескьераРасположение этой квартиры, вдали от хао…
€189,000
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