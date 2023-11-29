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Производственные здания в Тоскана, Италия

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85
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1 объект найдено
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Miniato, Италия
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Miniato, Италия
Площадь 2 100 м²
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€2,80 млн
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