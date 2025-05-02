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Виллы с видом на море в Tropea, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
$1,24 млн
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$376,601
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