Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тревизо
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Тревизо, Италия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Vittorio Veneto, Италия
Квартира 4 комнаты
Vittorio Veneto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Италия недорого! 4-к.кв. у Венеции (Витторио Венето) – 86 000€. Инвестиция + Отдых!   …
$100,201
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тревизо, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти