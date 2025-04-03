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Многоуровневые квартиры в Турин, Италия

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Турин, Италия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Турин, Италия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в новом комплексе от застройщика в районе Borgo Vittoria! Апартаменты с манса…
$245,671
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Параметры недвижимости в Турин, Италия

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