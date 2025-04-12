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Дома с террасой в Soverato, Италия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Soverato Superiore, Италия
Дом 5 спален
Soverato Superiore, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…
$624,323
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