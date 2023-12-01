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Квартиры в Сондрио, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Lanzada, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Lanzada, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
На западном берегу озера Гарда, в районе Камповерде, в результате реконструкции старого ферм…
€615,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Albonico, Италия
Квартира 2 спальни
Albonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
VB-11054. Квартиры на первой линии в Сан СироПервая линия! Здание недавней постройки, состо…
€175,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сондрио, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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